Мужчина застрял в пробке, но нашел интересный способ скоротать время - видео

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытными кадрами поделилась женщина из США. Она вместе с мужем и двумя детьми застряла в пробке на два часа, однако для них время пролетело незаметно. Видео загрузили в YouTube.

Девушка рассказала, что они ехали по трассе, когда попали в огромный затор. Движение просто встало и она уже понимала, что ее маленькие дети не смогут просто посидеть в машине. Ребята начинали жаловаться и сходить с ума. Неожиданная помощь пришла от другого водителя.

Мужчина понял, что все застряли надолго, поэтому достал проектор, который у него был в машине, и подключил кино. Забавно еще и то, что "экраном" импровизированного кинотеатра стал прицеп фуры. Дети не заметили, как прошло два часа, а также фильмом насладились и другие водители. -0-