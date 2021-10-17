Мужчину увезли в больницу, а его любимый кот не может найти места. Это видео растрогает любого!

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из России разместила в TikTok ролик, который умилили и растрогал огромное число юзеров.

Женщина поведала, что ее мужа увезли в больницу и оставили пациента там на несколько дней. Ближе к вечеру пропажу любимого хозяина заметил его черный кот, который принялся метаться по квартире и искать дорогого человека.

В какой-то момент пушистик понял, что мужчины нет в жилище и принялся ждать его в прихожей, периодически мяукать и наводить суету. Этот момент и записали на видео, которое растрогает любого. Это и не удивительно, ведь ролик уже посмотрели огромное число раз.

Через некоторое время мужчина вернулся домой и эти трогательные кадры встречи не оставили равнодушным никого. -0-