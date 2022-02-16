Мужчины решили соединить зимнее развлечение и повозку с лошадью - что получилось?(Видео)

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США возвращался на автомобиле домой, когда перед ним предстала необычная картина. Американец включил камеру и записал любопытное видео, которым с радостью поделился на YouTube.

Автор ролика заметил двух мужчин на лыжах. Они привязали тросы к телеге с конем, а после принялись развлекаться, когда животное на всех парах принялось бежать.

Этот момент попал на видео и повеселил юзеров сети, которые посмотрели ролик огромное число раз.-0-

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