Мужская солидарность: парень оригинально отомстил девушке за измену

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь TikTok рассказал историю мужчины, который узнал об измене своей девушки очень необычным способом.

Парень провел вечер с красоткой, но потом она ошарашила его новостью, что у нее есть молодой человек. Мужчина решил не утаивать это и проявил солидарность, придумав очень оригинальный план.

Он оставил партнеру девушки записку с признанием: "Извини, что говорю это тебе, но на твоем месте я бы хотел знать такую вещь. Прости, братан". Затем отправился в туалет и разместил ее там, где женщина точно не найдет - под сиденье унитаза.

Скриншот из видео

Пользователи хорошо восприняли поступок мужчины и отметили, что он правильно поступил. Впрочем, не меньшее обсуждения вызвала оригинальное место для записки. Неудивительно, что ролик посмотрели сотни тысяч раз. -0-