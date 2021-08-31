Музыкальная крыса очаровала сеть своим непревзойденным талантом (Видео)

Скриншот из видео
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно парень из Нидерландов решил похвастаться своей крысой и буквально восхитил огромное число юзеров. Видео разместили на YouTube.
Местный житель стал обладателем миниатюрной губной гармошки и сразу принялся записывать ролик. Как оказалось, его домашний питомец крыса оказалась еще тем музыкантом. Животное легко исполнило мелодию на инструменте и очаровало сеть своим непревзойденным музыкальным талантом.
Неудивительно, что музыкальная крыса моментально стала звездой соцсетей, а кадры с ее выступлением сразу же собрали огромное число просмотров и восторженных комментариев. -0-