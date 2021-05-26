Музыкальная пауза: грузчики устроили "концерт" на фортепиано, которое переносили

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные и впечатляющие кадры запечатлел житель Москвы. Кадрами он поделился на YouTube.

Москвич услышал за окном смех и музыку, после чего решил проверить источник. Он подошел к окну и перед ним предстала очень необычная картина. Четверо грузчиков тащили по улице фортепиано, чтобы загрузить инструмент в машину. По всей видимости, чтобы работа шла веселее, один из мужчин решил устроить музыкальную паузу, уселся за инструмент и принялся играть "Катюшу".

Этот момент развеселил не только мужчин, но и пользователей сети, которые оценили талант грузчика и необычный "концерт" на фортепиано. -0-