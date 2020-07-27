Музыкальные курочки! Парень сделал зажигательный трек из подручных материалов - видео

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой парень представил на YouTube впечатляющий трек, который заставит двигаться любого.

Для этого молодой человек взял несколько пластмассовых труб и дополнил свой "музыкальный инструмент" всем, что нашел в мусорном баке. Для создания забавной атмосферы и зажигательного бита, мужчина взял двух резиновых куриц, которые помогли сыграть классную музыку.

Свой стиль молодой парень назвал городской электронной музыкой, а его псевдоним - Zeroelectrodrum. Пользователи сети впечатлились необычной музыкой и оставили комментарии, в которых отметили, что у музыканта талант, а его произведение очень крутое. -0-