Музыкант Бари Алибасов женился на киноактрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы. Отношения между знаменитостями получили завязку еще в 1995-м году. Тогда роман продюсера и актрисы продлился целых три года, что для Алибасова являлось настоящим рекордом. После расставания у обоих сохранились теплые и дружеские отношения.

Спустя время былые чувства вспыхнули вновь и артисты решили узаконить отношения. В результате в паспорте каждого появился новый штамп. Торжественная церемония бракосочетания не была пышной. На ней присутствовали только самые близкие.

Основатель советской поп-группы "На-на" и знаменитая артистка уже более 20 лет живут вместе.-0-