Музыкант Dr.Dre оказался в реанимации

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый артист и продюсер Андре Ромелл Янг, который более известен под псевдонимом Dr.Dre, попал в больницу. Об этом сообщает портал TMZ.

55-летнего артиста госпитализировали в одну из клиник города Лос-Анджелес. По предварительным данным, врачи выявили у него аневризму головного мозга. Специалисты оценивают его состояние как стабильное, однако медики не могут установить точную причину случившегося.

Dr. Dre прославился своими музыкальными композициями в стиле Hip-Hop, а также он помог сделать карьеру многим другим известным артистам. В 2018 году Dr. Dre вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых артистов в мире по версии журнала Forbes, а сейчас его состояние оценивается в $800 миллионов. -0-