Мы ее словили! Рыбаки поборолись за улов с акулой-молотом - видео

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа рыбаков отправилась за добычей в воды неподалеку от Коста-Рики. В какой-то момент они поймали огромную рыбу, но все пошло не по плану. Интересные кадры разместили в YouTube.

Один из рыбаков зацепил на крючок огромного тарпона, чтобы запечатлеть его для трофея, однако в этот момент на улов появился еще один претендент. На огромного обитателя океана глаз положила акула-молот. Разумеется, внушительных размеров хищник не собирался договариваться с людьми и вырвал улов прямо из рук.

В свою очередь, рыбаки оказались не из робкого десятка и решили побороться за добычу. Один из мужчин даже опустил руки в воду, чтобы схватить тарпона. Впрочем, это не сильно помогло, ведь акула начала кружить вокруг лодки, давая понять, что следующими могут стать рыбаки. -0-