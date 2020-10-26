Мы не должны были это видеть! Медведь развеселил сеть своим танцем - видео

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами поделился на YouTube местный житель из американского штата Вашингтон.

Мужчина установил в лесу скрытую камеру, чтобы подсмотреть за животными в их естественной среде обитания. Он надеялся запечатлеть волка или лису, однако в кадр попал в медведь и люди не должны были этого видеть.

Мишка нашел способ почесать спину об маленькое деревце, однако из-за ракурса оно скрылось за животным. В итоге кажется, что лесной житель решил устроить зажигательные танцы посреди леса. Разумеется, кадры не остались без внимания пользователей, которые развеселились от души после просмотра ролика. -0-