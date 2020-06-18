Мы первые пришли! Медвежата нашли детскую площадку и решили испытать ее – видео

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утро одной из семей в США началось с этих удивительных кадров.

Мама заметила, что на заднем дворе происходит что-то странное. Девушка выглянула в окно и перед ней предстала поистине уникальная картина.

На детской площадке, которая установлена за их домом, спокойно играли четверо медвежат. Они задорно и весело катались с горки, догоняли друг друга, а один самый любопытный умудрился забраться на качели.

Все развлечения проходили под присмотром мамы, которая следила за непоседами, расположившись в тени. Люди решили не беспокоить диких животных, а только достали камеру и запечатлели эти уникальные кадры. Позже все семейство ушло в лес. По всей видимости, пришло время обеда. -0-