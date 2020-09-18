Мысль ушла! Мужчина показал, что бумага для слабаков - видео

Скриншот из видео
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Испании поделился на YouTube забавным роликом, который повеселил пользователей сети.
Мужчина решил показать свой творческий процесс, однако в самый разгар работы у него ушла мысль. Он показал, что бумага для слабаков и одним движением выбросил все наработки.
Парень просто смял ноутбук, как лист бумаги и взял новый, чем и повеселил пользователей. Те, разумеется, отметили эффектный визуальный ход и посмотрели ролик тысячи раз. -0-