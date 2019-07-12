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СМИ Беларуси

На аукцион Sotheby's впервые выставили раритетные кроссовки

Калейдоскоп 12.07.2019 | 23:59
Фото Reuters
Фото Reuters

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории на аукцион Sotheby's выставили не картины и не драгоценности, а коллекцию спортивной обуви, сообщает Reuters. Всего на торги выставлены 100 пар раритетных кроссовок. Вся обувь мужская. Некоторые лоты могут быть оценены в $150 тыс.

Среди них – первые самозашнуровывающиеся кроссовки как в фильме "Назад в будущее", а также кроссовки, которые создали специально для участников Олимпиады 1972 года. Таких пар было лишь 12, и они сделаны вручную Биллом Бауэрманом - одним из основателей Nike. Рисунок на подошве сделан электровафельницей.-0-

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Теги
аукцион, Великобритания
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