На аукционе продадут фотографии, одежду, ювелирные изделия, редкие флаеры и плакаты “золотой эры хип-хопа”

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аукционный дом Sotheby's сообщил о торгах, посвященных культовым предметам “золотой эры хип-хопа”, длившейся с середины 1980-х до середины 1990-х годов. Об этом говорится в Instagram-акаунте аукционного дома.

На торги выставлены 120 лотов. Среди них - письма Тупака Шакура к его школьной возлюбленной Кэти Лой. На торгах можно будет приобрести 22 подписанные автором записки, которые рэпер написал, когда ему было 16 лет. Первоначальная стоимость коллекции писем - $60-80 тыс.

Сообщается, что часть вырученных средств будет направлена в библиотеку нью-йоркского района Квинс и некоммерческую организацию Building Beats, члены которой обучают малообеспеченную молодежь техническим, предпринимательским и лидерским навыкам через курсы музыки и диджеинга.

Аукцион пройдет 15 сентября.-0-