На аукционе продается новый арт-объект в виде мусорного мешка

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский художник Гэвин Терк, 53-летний выпускник Королевского колледжа искусств, знаменитый модернистскими и авангардными работами, выставил на аукцион одну из своих инсталляций - мешок, набитый мусором. Об этом сообщает Republic world.

“Правда, внутри никакого мусора вовсе нет, а сам мешок и не мешок вовсе: на самом деле это скульптура из бронзы, окрашенная в черный цвет”, - уточняется в статье.

Гэвин Терк уже не первый раз создает скульптуры, замаскированные под обычный предмет. Это скульптура в виде картонной коробки, одноразовых чашек, упаковок для еды и даже автомобильного колеса. Эти объекты уходят с молотка за 20–30 тысяч фунтов.

В этот раз Терк выставил работу под названием “Свалка”. По словам самого художника, этот мешок - призыв задуматься над природой искусства.-0-