На аукционе продали совместное письмо Ван Гога и Гогена

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена за письмо художников-импрессионистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена составила на аукционе в Париже 210,6 тыс. евро Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Drouot.

Первоначально ожидалось, что документ найдет нового владельца за €180-250 тыс.

Письмо написано на листке в клетку, на нем стоят подписи знаменитых художников. Послание было адресовано из Арля, где они совместно работали, их общему другу и художнику Эмилю Бернару. Оно было написано в период 1 и 2 ноября 1888 года. В нем рассматривается вопрос о создании ассоциации авангардных художников.

В то же время Гоген и Ван Гог излагают в нем свои взгляды на современную живопись. Оба сходятся во мнении, что живопись и в целом искусство проходят через важнейший период, находясь на пути к своему "возрождению".-0-