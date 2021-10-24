На аукционе в Лас-Вегасе 11 работ Пабло Пикассо проданы за $108,9 млн

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лас-Вегасе сегодня за $108,9 млн проданы 11 работ основоположника кубизма Пабло Пикассо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов торгов из дома Sotheby's.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте дома, на аукционе были представлены 11 работ, которые до недавних пор выставлялись в известном ресторане "Пикассо" в отеле "Белладжио". Торги, организованные Sotheby's совместно с американской компанией MGM Resorts, прошли в отеле-казино Bellagio в Лас-Вегасе.

Выручка от продажи девяти из одиннадцати картин значительно превзошла ожидания дома. Самым дорогим лотом стало полотно "Женщина в красно-оранжевом берете" (1938), на котором изображена французская натурщица Мария-Тереза Вальтер. Портрет оценивался в $30 млн, однако ушел с молотка за $40,479 млн.

Кроме того, были выставлены картины "Завтрак на траве" (1962), "Бюст мужчины" (1969), "Мужчина и ребенок" (1969), "Натюрморт с корзинкой фруктов и цветами" (1942), "Натюрморт с цветами и вазой с фруктами" (1943). Полотна дополняли изделия из керамики и два непревзойденных рисунка тушью на бумаге. Все эти лоты принадлежали MGM Resorts.-0-