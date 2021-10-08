На аукционе Witherel будут проданы более 170 личных вещей гангстера Аль Капоне

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе Witherel в Сакраменто будут проданы более 170 личных предметов, включая семейные фотографии, часы и кольт, принадлежащих Аль Капоне и его семье, сообщает радио RMF 24.

На продажу будут выставлены фотография, сделанная на Рождество 1946 года, на которой Аль Капоне, его жена и их внучки гуляют по саду их резиденции во Флориде. Часы Patek Philippe с платиной и бриллиантами (ожидаемая цена - $25-50 тыс.), любимый пистолет Colt 45 ($100-150 тыс.), а также мебель и кухонная техника .

Внучка известного гангстера 77-летняя Дайан Капоне решила продать семейные реликвии. Она надеется, что через эти личные вещи участники аукциона узнают "человеческую сторону" ее деда.

Брайан Уитерелл, директор аукционного дома Witherell, сообщил, что около тысячи человек из США и 11 других стран заявили о своем участии в мероприятии. -0-