На Борнео впервые за 124 года заметили тропическую сову

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орнитологи, обследуя остров Борнео, обнаружили крайне редкую птицу - борнейский подвид малайской совки. Пернатые обитают в труднодоступных лесах горы Кинабалу, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Smithsonian.

Совки были впервые описаны в 1892 году Ричардом Боудлером Шарпом, орнитологом из Британского музея. С тех пор представителей этого вида никто не видел. Ученые считали его вымершим, но ошиблись. Впрочем, в будущем сов действительно может постичь печальная участь из-за разрушения естественной среды их обитания.

Сову заметили во время обширного орнитологического исследования. Члены научной экспедиции рассказали, что она вылетела из темного участка, где было много растительности. Они сразу обратили внимание, что у птицы оранжевые глаза, а не желтые, как у известных суматранских подвидов.

Птицы являются весьма миниатюрными. Взрослые особи весят примерно 110-113 г и вырастают до 22 см. Они ведут хищный образ жизни.

Ученые отмечают, что им почти ничего не известно об этих пернатых, их образе жизни и размере популяции. Но они считают, что этому виду следует присвоить охранный статус.-0-