На что готова пойти белка, чтобы добыть орешек? – видео

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порой, животные могут быть очень сообразительными, особенно когда задачка касается еды.

К парню из Канады ежедневно на веранду приходили несколько белок. Он решил проверять сообразительность животных и начал раскладывать орехи в самых неожиданных местах.

Одна из белок показала свои способности и тогда молодой человек решил устроить ей экзамен. Он взял леску, натянул ее между двумя перилами, а по центру повесил заветный арахис.

Белка долго ходила вокруг, а один раз даже попыталась в прыжке достать добычу, однако ничего не вышло. Тогда лесной житель пошел на рискованный шаг, который впечатлили автора ролика, а также пользователей сети. Белка пробралась по леске и достала еду, а затем убежала в лес. -0-