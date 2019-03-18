На дне Нила обнаружили древний корабль, описанный Геродотом

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи нашли на дне Нила корабль возрастом около 2,5 тыс. лет. Судно очень схоже по описанию с торговыми лодками, о которых писал в своей "Истории" греческий историк Геродот, сообщает The Guardian .

Во время археологических раскопок обнаружен корпус корабля длиной около 28 м в форме полумесяца. Судно изготовлено из толстых досок акации, собранных с помощью поперечных шипов длиной до 2 м. Именно такой корабль, однако чуть меньшего размера, описал в "Истории" Геродот.

Древнегреческий историк посетил Египет в V веке до нашей эры, после чего написал о необычных речных лодках, которые ходили по Нилу. Сложному описанию конструкции судна "барис" он посвятил 23 строки своей знаменитой "Истории" (приблизительно 440 г. до н. э.), которая положила начало историографической науке. Геродот писал, что кораблестроители вырезали доски длиной в два локтя (около 100 см) и укладывали их наподобие кирпичей. Доски крепились на крепкие и длинные шипы, а швы изнутри укрепляли папирусом. Мачта корабля была изготовлена из акации, а паруса - из папируса.

На протяжении веков ученые спорили из-за рассказа Геродота, поскольку не было археологических свидетельств, что такие корабли когда-либо существовали. Судно, найденное в водах затонувшего портового города Тонис-Гераклион, показало, насколько точным был историк. "Только когда мы обнаружили этот корабль, мы поняли, что Геродот был прав", - отметил доктор Дамиан Робинсон, директор Центра морской археологии Оксфордского университета, опубликовавший результаты раскопок. "Геродот описывает лодки как имеющие длинные внутренние "ребра". До нашей находки никто на самом деле не знал, что это значит, поскольку корабли такой конструкции ранее не значились среди находок археологов. Однако именно такой уникальной конструкцией обладает обнаруженный нами корабль, и это именно то, о чем писал Геродот", - добавил ученый.

Обнаруженное на дне Нила судно - одна из первых в истории археологии находок крупных древнеегипетских торговых кораблей. Около 70% корпуса корабля хорошо сохранилось в илистых водах Нила.-0-

Фото The Guardian