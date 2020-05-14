На дне океана нашли обломки боевого корабля двух мировых войн

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи нашли у берегов Гавайских островов останки военного корабля "Невада", который пережил две мировые войны. Об этом сообщила компания Ocean Infinity.

Боевой корабль участвовал в двух мировых войнах и использовался для испытаний атомного оружия. Его нашли в Тихом океане в 120 км к юго-западу от бухты Перл-Харбор на глубине 4,7 км с помощью современных поисковых технологий.

Поднимать обломки корабля на поверхность пока не планируют.

Линкор "Невада" спустили на воду в 1914 году. В конце Первой мировой войны он был одним из кораблей, которые сопровождали тогдашнего президента США Вудро Вильсона во время визита в Европу.

Во время Второй мировой Невада был одним из кораблей, который стоял в бухте Перл-Харбор во время нападения Японии в декабре 1941-го. Тогда он затонул на мели, но был восстановлен. Линкор участвовал в нескольких военно-морских операциях Второй мировой войны.

После войны корабль стал объектом испытаний ядерного оружия. В 1948-м он затонул после торпедного удара во время военных учений.-0-