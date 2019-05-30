На Эйфелевой башне открыли экстремальный аттракцион

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Эйфелевой башне в Париже открыли новый экстремальный аттракцион, сообщает
Посетители спускаются по канатной дороге с высоты более 100 м. Почти километр они парят над Марсовым полем и приземляются на специальную площадку. Максимальная скорость аттракциона - 90 км в час.
Аттракцион будет работать только до 9 июня. Билетов на него не продают. Это рекламная акция компании-производителя питьевой воды. Поэтому поездки достаются только победителям специальной онлайн-лотереи.-0-
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