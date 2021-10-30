На это можно смотреть бесконечно! Тайваньские кондитеры удивили миллионы людей (Видео)

Десерты могут быть не только вкусными, но и невероятно красивыми. Доказательством этого стал ролик, на котором был запечатлен процесс изготовления тортов с "зеркальной" глазурью.

На видео, опубликованном в сети, подробно показаны все этапы создания изысканного десерта. Сначала был изготовлен крем, который позже был разлит по специальным силиконовым формам. Затем туда добавили заранее испеченные бисквитные коржи. Готовый торт кондитеры облили глазурью, которую называют "зеркальной". Благодаря ей выпечка приобрела глянцевый блеск.

Изготовление необычных тортов поразило пользователей YouTube. Видео собрало более 2 миллионов просмотров и 22 тысячи лайков. Многие зрители оставили восторженные отзывы: "Шикарно! Хочу попробовать", "Как же это красиво!", "Это не еда, а произведение искусства!"