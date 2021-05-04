На этого котенка можно смотреть бесконечно! Домашний питомец очаровал пользователей Youtube (Видео)

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие животные не любят, когда их трогают. Еще больше проблем доставляет регулярное вычесывание и уход за шерстью. Правда, находятся и исключения…

Котенку по кличке Луна груминг явно по душе. Она довольно урчит, пока хозяин расчесывал ее шерсть на спинке, животе и лапах.

Подписчикам канала очень понравилось наблюдать за таким покладистым питомцем. Многие зрители оказались щедрыми и на комментарии: "Мурчалочка довольная в папиных руках", "Очень красивая кошка Луна!", "Как плюшевая игрушка!", "Очень милое создание!", "На этого котенка можно смотреть бесконечно!"