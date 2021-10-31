На этот процесс украшения тортов можно смотреть бесконечно! (Видео)

Кондитер поделилась с пользователями YouYube способами украшения тортов. Это зрелище завораживает…

В ролике показано, каким образом можно создать необычный узор, используя разные цвета глазури. Также можно увидеть, как с помощью простых приспособлений преображается готовый десерт. Его можно украсить шариками в виде жемчуга, фруктами, съедобными цветками или фигурами необычной формы.

Пользователи оценили старания кондитера. Ролик набрал несколько сотен тысяч просмотров и 5 тысяч лайков. Любители десертов прокомментировали: "Потрясающее мастерство!", "Браво", "Невероятной красоты торты! Очень интересные способы украшения!"