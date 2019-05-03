3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах открыли самый дорогой в мире курорт, пишет
Banwa Private Island занимает целый остров в Палаванском архипелаге. Добраться туда можно на девятиместном гидросамолете из Манилы. Заплатить за это придется 990 долларов. На пятиместном вертолете полет будет стоить $11,6 тыс.
На курорте шесть вилл, за проживание в них в сутки придется заплатить 100 тыс. долларов. В каждой вилле есть безбортный бассейн. Отдыхающие могут заняться подводным плаванием, посетить спа и ресторан, покататься на водных мотоциклах и катамаранах, поиграть в теннис, заняться йогой.
Главные достопримечательности острова - табонские большеноги и морские черепахи.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.35 BYN
|2.358 BYN
|USD
|2.1141 BYN
|2.106 BYN
|2.113 BYN
|RUB
|3.2334 BYN
|3.207 BYN
|3.235 BYN