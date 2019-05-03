3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах открыли самый дорогой в мире курорт, пишет Daily Mail .

Banwa Private Island занимает целый остров в Палаванском архипелаге. Добраться туда можно на девятиместном гидросамолете из Манилы. Заплатить за это придется 990 долларов. На пятиместном вертолете полет будет стоить $11,6 тыс.

На курорте шесть вилл, за проживание в них в сутки придется заплатить 100 тыс. долларов. В каждой вилле есть безбортный бассейн. Отдыхающие могут заняться подводным плаванием, посетить спа и ресторан, покататься на водных мотоциклах и катамаранах, поиграть в теннис, заняться йогой.

Главные достопримечательности острова - табонские большеноги и морские черепахи.-0-