На Филиппинах родители придумали ребенку имя из 34 букв

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах родители назвали своего малышa таким именем, что сами не могут выговорить его. У ребенка есть домашнее прозвище "Согласный", но официальное имя не такое простое, пишет МИР 24.

Младенца зовут Глиннил Хилхир Иззигил Мампуан Бускато. Документ о рождении разместил в сети друг семьи. Снимок перепостили более 50 тысяч раз.

Родители уже дали интервью местному телеканалу. Они рассказали, что Глиннил Хилхир Иззигил Мампуан Бускато - это комбинация букв из имен ближайших родственников. Отец мальчика пообещал, что, когда ребенок подрастет, он расскажет ему о важности его имени.-0-