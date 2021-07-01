"На грани": Белла Хадид порадовала Instagram очень смелым нарядом

Белла Хадид. Фото из Instagram
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.
Звезда модного подиума показала в социальной сети результат селфи, которое она сделал уж в очень смелом образе. Белла Хадид примерила миниатюрный розовый топ, который еле закрыл природную красоту девушки. Для пущего эффекта модель выбрала бежевые штаны и распустила волосы.
Поклонники Беллы Хадид не смогли пройти мимо фотографии и оставили массу комментариев. Юзеры посчитали выбор модели "на грани". Впрочем, пост пришелся по вкусу пользователям, которые оставили более 1,6 миллиона лайков. -0-