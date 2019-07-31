На границе США и Мексики появились розовые качели

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько ярко-розовых качелей были установлены в пограничной стене между США и Мексикой, сообщает
Автор арт-объекта, американский профессор архитектуры Рональд Раэль, таким образом хотел предоставить возможность детям и взрослым из обеих стран общаться друг с другом, весело проводить вместе время и подружиться. Эти качели, по мнению Рональда Раэля, позволяют символически преодолеть возникшее между США и Мексикой препятствие.
"Мы архитекторы, мы дизайнеры, и это акт нашей деятельности - мы собираем здесь людей и можем вместе веселиться, общаться и быть счастливыми", - говорит архитектор.
Возведение разделительной стены между США и Мексикой было одним из главных пунктов предвыборной программы президента США Дональда Трампа и одной из наиболее критикуемых его идей.-0-
Фото Reuters, Agence France-Presse
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