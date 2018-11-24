На Канарах выпал снег

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 24 ноября снег выпал на склоне вулкана Тейде на одном из Канарских островов - Тенерифе, который называют "островом вечной весны", сообщает российский телевизионный Пятый канал.

На побережье, в городе Санта-Крус-де-Тенерифе 21 градус тепла, а в горах - заснеженные сосны и сугробы на обочине дороги. На Трейде иногда бывают метели, сугробы и даже небольшие морозы, но обычно это случается в январе-феврале.-0-