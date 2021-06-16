На картах Google нашли упавший НЛО, окруженный танками - что это может быть?

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любитель изучать карты Google нашел на них любопытное место, которое мигом привлекло внимание пользователей. Скриншоты пользователь разместил в Twitter.

На съемках со спутника в координатах 35°53'21"N 117°40'15"W, где находится Долина Смерти в США, обнаружили какой-то неопределенный предмет черного цвета с кислотным зеленым оттенком. Его длина около 135 метров, а прямо рядом находится впадина, которую сразу же назвали место посадки НЛО.

Strange object discovered on Google Earth maps at coordinates (35°53'21"N 117°40'15"W) in the vicinity of Death Valley National Park, California. Measures approximately 445'



Notice all the tanks in the area.



This could be a good @Crypto_Tonight “Weird News” investigation. ???????? https://t.co/cAKFV3WR7z pic.twitter.com/fImY7O99JW — CryptoSpawn (@crypto_spawn) June 14, 2021

Вокруг странного упавшего НЛО находятся танки, а в 14 километрах лежит разбитый самолет. Кадры опубликовали в Twitter и они мигом вызвали интерес юзеров. Достоверно неизвестно, что это может быть. Одни предположили, что это затопленный карьер, а другие увидели на изображении очертания корабля "Тысячелетний сокол" из франшизы "Звездные войны". -0-