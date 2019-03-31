На Кубе открылся Центр сохранения наследия Эрнеста Хемингуэя

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубинский совет по культурному наследию и американский фонд Finca Vigia открыли на окраине Гаваны центр реставрации и хранения работ и документов, оставленных на острове писателем Эрнестом Хемингуэем, сообщает ТАСС.

Мастерская по восстановлению документов рядом с домом-музеем Хемингуэя имеет несколько лабораторий и хранилищ с разным уровнем влажности и системами поддержания особого температурного режима.

Эрнест Хемингуэй - лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года, автор множества рассказов и романов. Его творчество внесло значительный вклад в литературу 20-го века. Писатель 21 год прожил на Кубе.

После смерти Хемингуэя в 1961 году его вдова Мэри Уэлш передала поместье и имущество правительству Кубы, и почти сразу в нем был открыт музей. В Финка Вихия хранится около 22 тыс. личных предметов и документов, принадлежавших писателю. Среди них книги, охотничьи трофеи, диски, оружие, канцтовары, фотографии, пишущая машинка и его яхта "Пилар".-0-