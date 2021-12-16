На Марсе обнаружили большие объемы льда

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter миссии "ЭкзоМарс", запущенный Европейским космическим агентством и "Роскосмосом", обнаружил значительные объемы льда в большой системе каньонов Марса, Долинах Маринер, сообщает BBC.

На Марсе вода существует в форме льда и залегает в полярных регионах планеты. Воду, скрытую под поверхностью Марса, аппарат обнаружил с помощью прибора FREND, отображающего наличие водорода в верхнем метре марсианской почвы.

"FREND обнаружил область с необычно большим количеством водорода в колоссальной системе каньона Долины Маринер: если предположить, что наблюдаемый водород связан с молекулами воды, до 40% приповерхностного материала в этой области, по-видимому, является водой", - рассказал ведущий автор нового исследования Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН в Москве. Он отметил, что уникальная методика наблюдений FREND позволяет ученым видеть водные объекты, которые раньше не были заметны.

"Мы обнаружили, что центральная часть Долины Маринер заполнена водой гораздо больше, чем мы ожидали. Это очень похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где водяной лед остается под сухой почвой из-за постоянных низких температур", - рассказал Игорь Митрофанов, добавив, что эта вода может существовать в форме льда или воды, которая химически связана с другими минералами в почве. Однако, согласно другим наблюдениям, минералы, наблюдаемые в этой части Марса, обычно содержат лишь несколько процентов воды, что намного меньше, чем удалось выявить с помощью FREND.

Благодаря находке FREND Долина Маринер становится многообещающей площадкой для изучения Марса человеком.

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter был запущен в 2016 году. Это первый из двух аппаратов программы "ЭкзоМарс". В 2022 году к орбитальному аппарату присоединятся европейский вездеход "Розалинда Франклин" и российская наземная платформа "Казачок".-0-