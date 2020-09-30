На Марсе обнаружили жидкое озеро с соленой водой

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Италии рассказали общественности, что сделали на Марсе удивительное открытие. Об этом говорится в статье журнала Nature Astronomy.

Как стало известно, исследователи провели тщательный анализ данных, полученных радарным зондом на орбите Красной планеты. В ходе изучения ученые сделали открытие - на Марсе есть жидкое озеро с соленой водой.

Согласно полученной информации, этот водный объект находится на глубине 1,5 километра под поверхностью планеты, а в поперечнике его размер составляет от 20 до 30 километров. Помимо всего прочего, исследователи выявили рядом с крупным объектом еще три водоема меньшего диаметра. Пруды никак не взаимодействуют.

Исследователи считают, что открытие может свидетельствовать о наличии микробной жизни на Марсе, а также вода в водоемах не подвержена низким температурам из-за своей концентрации соли. -0-