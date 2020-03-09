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Калейдоскоп
09 марта 2020, 14:25

"На мой взгляд - совсем неблагозвучно!" - Дочь Валерии сменила имя и показала доказательство

Шена. Фото из Instagram
Шена. Фото из Instagram

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наследница популярной певица Валерии Анна Шульгина сменила имя и официально стала Шеной.

Девушка решила пойти на кардинальные изменения в жизни и поменяла паспорт, где в графе имя теперь красуется ее творческий псевдоним - SHENA?.

Артистка решила поделиться новостями с подписчиками и разместила в Instagram фотографию нового паспорта. "Просто разом отвечу на самый популярный вопрос. Почему "SHENA?" ? Потому что Шена!" - написала в подписи певица.

Подписчики артистки отреагировали в комментариях и оставили под записью множество поздравлений и шуток. "Просто бомба!Шенаааа, ты молодееец!! Успехов тебе во всем!" "Ты молодец, что нашла свою самобытность и себя", "На мой взгляд - совсем неблагозвучно", "Ну тогда надо было уже ШИНА ПИСАТЬ. ШИНА ОТ МАШИНЫ".-0-

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