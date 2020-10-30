На новых фото Ким Кардашьян в Instagram нашли странную деталь

Ким Кардашьян. Фото из Instagram

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многочисленные фолловеры Ким Кардашьян обнаружили на новых кадрах в Instagram одну деталь, которая не дает им покоя. Знаменитость поделилась в социальной сети кадрами в шикарном платье. Звезда примерила обтягивающий яркий наряд, который выгодно подчеркнул соблазнительные формы Ким Кардашьян, однако не это стало предметом обсуждения среди фолловеров. Многие подписчики заметили на ноге девушки шестой палец. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 28 Окт 2020 в 2:42 PDT Разумеется, это вызвало бурную реакцию людей, которые принялись обсуждать странную деталь на фото Ким Кардашьян. Одни отметили, что у девушки лишний палец, а другие, напротив, встали на защиту звезды и подчеркнули, что это лишь оптическая иллюзия. Впрочем, споры продолжаются, а пост уже собрал более 2,7 млн лайков и десятки тысяч комментариев. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!