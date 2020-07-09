На пляж в Австралии выбросило странное существо, пользователи сети в замешательстве - фото

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из австралийского города Херви-Бэй прогуливалась по местному пляжу, когда заметила очень странное и загадочное существо.

Девушка сфотографировала обитателя океана и поделилась снимком в соцсетях, в надежде опознать существо. К сожалению, ответа она так и не получила, ведь пользователи сети оказались в замешательстве.

Юзеры сразу подумали, что австралийка нашла рыбу-камень, однако позже эту теорию отвергли. Люди оказались в тупике и продолжали гадать. В конечном итоге, они не пришли к одному варианту и продолжили перебирать варианты.

Фото Australia news

Профессор Сэнди Дегнан из школы биологических наук Квинслендского университета предположил, что девушка нашла оболочника - вид хордовых животных, однако эта версия тоже не убедила юзеров, а споры продолжились с новой силой. -0-