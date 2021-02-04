На пляже в США обнаружили загадочное существо, больше похожее на кусок веревки (Фото)

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудница природного парка на побережье в штате Техас обнаружила существо, которое вызвало переполох в сети. Об этом сообщает The Mirror.

Гид парка "Национальный Берег Падре-Айленд" Ребека Клауссен прогуливалась по пляжу и заметила странный моток "веревки". Загадочный объект желтого цвета привлек внимание девушки и она подошла поближе. В какой-то момент американка подумала, что это обычный кабель или рыболовные снасти, однако правда оказалось куда любопытнее. Необычное существо выделялось и тогда Ребекка поняла, что перед ней мягкий коралл.

Фото The Mirror

Клауссен пояснила, что желтая часть коралла плотная, однако если его взять в руки, то существо становится гибким. В воде этот загадочный обитатель океана имеет ветвистую структуры, которая напоминает ветви деревьев. Кроме этого, по словам Ребекки, оказавшись на берегу гибкий коралл не выживает.

Пользователи сети были в восторге от увиденного. Они отметили, что никогда бы не приняли этот "моток веревки" или "рыбацкие снасти" за живое существо. Неудивительно, что снимок быстро набрал популярность. -0-