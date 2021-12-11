"На провокации не ведется": хозяин не смог разбудить лису, крепко спящую на диване (Видео)

Мужчина опубликовал на своем YouTube-канале видео о том, как лиса по кличке Алиса уснула в доме, не собираясь перебираться в вольер.

Хозяин лисы предпринял несколько попыток разбудить питомца, однако они не увенчались успехом. Судя по всему, Алисе диван в доме понравился больше, чем ее собственный вольер на улице.

Видео набрало более 76 тысяч просмотров и более 7 тысяч лайков. Многие подписчики канала возмутились поведением хозяина животного и с юмором прокомментировали происходящее: "В такую погоду собак на улицу не выгоняют, а тут принцессу... Тоже мне додумался!", "Алисе так хорошо на диване: мягко, тепло. Потягивается, счастливая. А тут Иван мешает. Безобразие", "Не нужен Алисе новый вольер, ей старый Ванин кабинет больше нравится и диванчик с подогревом", "А тебе, Ванечка, говорили, что Алисонька скоро и избушку у тебя отожмет", "Какая умная Алисочка! На провокации не ведется!", "Вот приставучий! Хочешь на улицу - сам иди!", "Да, Алиса, живя с людьми, оценила все прелести цивилизации. Скоро потребует телевизор", "Ну нельзя же лисоньку с дивана сгонять. Тем более Алиса давно диван приватизировала! Не троньте девочку".