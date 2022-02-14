"На расслабоне": отдыху этого котика позавидует каждый (Видео)

Фото из архива
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из США записал уморительный ролик, который от души повеселил пользователей YouTube.
Парень проводил время дома вместе со своим котом по кличке Симба. Рыжий питомец удивил хозяина, а после и огромное число юзеров. Американец в какой-то момент заметил пушистика, который развалился на ковре и сладко спал.
Кот проводил день "на расслабоне", что пришлось по душе зрителям. Ролик произвел фурор, многие пользователи отметили, что позавидовали отдыху питомца и хотели бы оказаться на месте Симбы. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число просмотров.-0-
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