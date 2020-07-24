На Reddit назвали недорогие вещи, покупка которых может полностью изменить жизнь

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из пользователей Reddit задал остальным юзером незатейливый вопрос, который быстро набрал популярность.

Парень попросил рассказать людей о вещах не дороже $100, которые кардинально изменили их жизнь. Пользователи с энтузиазмом стали перечислять свои приобретения. Так, например, для одного из юзеров такой покупкой оказалось огромное одеяло. Он подчеркнул, что теперь может развалиться на своей большой кровати и всегда быть укрытым.

Другой пользователь Reddit отметил, что очень рад был потратить деньги на приобретение светильника с датчиком движения. Он много раз спасал мужчину от падений и ушибов пальцев. Еще один из юзеров поделился историей, как он купил чесалку для спины за $1. По его словам, это лучшая трата одного доллара в его жизни. Тред быстро набрал популярность и собрал свыше 100 тысяч положительных лайков и десятки тысяч комментариев. -0-