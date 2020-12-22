На Reddit опубликовали фото станции метро в Москве, но иностранцы посчитали это фотошопом

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit завирусился пост с очень интересной фотографией, которая и вызвала массу споров.

Один из юзеров показал фотографию, сделанную на станции "Савеловской" Большой кольцевой линии в Москве. Кадр получился очень впечатляющим и за два года работы она до сих пор поражает.

Фото Reddit

Пост к себе приковал особое внимание иностранных юзеров Reddit. Многие из них посчитали этот снимок фотошопом. Разумеется, их тут же в этом переубедили, что вызвало только больше восхищения. Не каждая подземка мира может похвастаться такой чистотой и уникальными архитектурными решениями.

Один из юзеров написал: "Это было бы похоже на метро Сан-Франциско, если бы там было грязно и валялись наркоманы". Впрочем, внимание только сделало пост вирусным, а за непродолжительное время он получил множество лайков. -0-