На Reddit показали, как изменился бультерьер за последний век

Фото Pinterest
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из пользователей сайта Reddit опубликовал в сети довольно занимательные кадры, которые наглядно показывают изменения собаки породы бультерьер за последние 100 лет.
На фото представлены два пса, фотографии которых сделаны в 1915 и 2016 году. Благодаря этому можно проследить изменения породы: форма головы, очертания морды и ушей и другие.
Фото Reddit
Удивительно, но изменения оказались очень явными, что и вызвало ряд негодования у юзеров. Многие люди посчитали, что заводчики изуродовали псов, сделав их более бойцовскими. Кроме этого, юзеры отметили, что из-за такого кардинального изменения у животных могут возникнуть проблемы со здоровьем. -0-