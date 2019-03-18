На рынке под Парижем устроили банкет за самым длинным столом в мире

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный французский рынок Rungis под Парижем 17 марта отпраздновал 50-летие, по случаю праздника устроили грандиозный банкет за самым длинным столом в мире. Это событие будет зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, сообщает газета France Soir .

По словам организаторов, праздничный банкет собрал более 2 тыс. участников за столом длиной 401 м, накрытым среди фруктовых и овощных рядов рынка. Официальные представители Книги рекордов Гиннесса одобрили заявку на звание самого длинного стола в мире. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году на французском острове Реюньон - там был накрыт стол длиной 322 м.

Гостей праздника, среди которых были оптовые поставщики и работники рынка, угощали изысканными мясным бульоном, свиным паштетом, французским мягким сыром эпуас и яблочным пирогом.

Расположенный в 7 км к югу от Парижа, Rungis является одним из крупнейших рынков свежих продуктов в мире, здесь представлена продукция почти 1,2 тыс. предприятий, а сотрудниками Rungis являются более 12 тыс. человек. Ежегодно на рынке реализуют 2,9 млн т продовольственных товаров, а общий объем продаж в 2018 году составил почти 9,4 млрд евро.-0-