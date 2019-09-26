На Северном полюсе построят первый отель

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый первый в мире отель в условиях холода планирует построить на Северном полюсе, сообщает Deezen .

Инициирует строительство туристическое агентство Luxury Action. По мнению экспертов, это направление популярно у туристов – ежегодно его посещают около тысячи путешественников. Отель будет представлять собой несколько обогреваемых портативных капсул со стеклянными стенами и потолками, через которые можно будет наблюдать природные красоты этого края. В самой северной гостинице мира будет 10 номеров, и первых посетителей здесь рассчитывают принять уже следующей весной.

Работать отель будет не всегда - в апреле туристы смогут добраться сюда на вертолете, в летние месяцы – на яхте. В остальное время доступ будет закрыт.-0-