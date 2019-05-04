На северо-западе Китая обнаружили 3500-летние петроглифы с животными

4 мая, Ланьчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Археологи в провинции Ганьсу северо-западной части Китая обнаружили 16 наскальных изображений животных, включая оленей, которые являются важным показателем изменений местной экосистемы.

Петроглифы с изображениями животных, таких как олени, крупный рогатый скот, а также людей на охоте, были обнаружены на горе Юйму в районе горного хребта Циляньшань.

По предварительной оценке исследователей, наскальные изображения были вырезаны около 3 тыс. 500 лет назад.

На пяти рисунках запечатлены олени, самый большой из которых имеет длину 16 см и рост 8 см и стоит на слегка согнутых ногах. Впереди него изображен бегущий олененок.

Исследователи полагают, что олени чувствительны к изменениям климата и окружающей среды, потому петроглифы могут дать представление об окружающей среде гор Циляньшань и условиях жизни местных охотников в древности.-0-