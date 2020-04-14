На снимках с Марса разглядели очертания дракона

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники NASA опубликовали необычный снимок марсианской поверхности. На нем видна структура, по форме напоминающая дракона, сообщает телеканал "МИР24".

Отмечается, что "дракона" заметили в каньоне Мелас Чашма с высоты около 250 км. Это довольно необычная область, которая считается самой глубокой точкой долин Маринер - гигантской системы каньонов, охватывающих четверть окружности планеты. Ее дно расположено на 11 км ниже окружающего ландшафта. Эксперты полагают, что миллиарды лет назад там располагалось большое озеро.

В этом каньоне также находится редкое месторождение пород, которое выглядит как светлые блоки на фоне темной матрицы. Блоки отличаются по размеру, но ширина большинства из них составляет от 100 до 500 м.

Камера HiRISE, при помощи которой была сделана фотография "дракона", закреплена на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Он с 2006 года вращается вокруг Красной планеты, передавая ученым данные.-0-