На Солнце четвертый день подряд фиксируют мощные вспышки

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Солнце четвертый день подряд наблюдается череда вспышек, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

С 14 декабря ученые зафиксировали 34 вспышки класса С. Ночью 17 декабря была зафиксирована более мощная вспышка класса М. Индекс активности Солнца был поднят до оранжевого уровня.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле. Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.-0-